Zeydan Karalar’ın Tahliyesine İtiraz Reddedildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile beraber 5 kişinin tahliye edilmesine yönelik savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ YAPILDI

Aziz İhsan Aktaş öncülüğünde yürütülen suç örgütü davasında, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bulunduğu 9 kişiye mahkeme tarafından tahliye kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itirazda bulunmuştu. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı değerlendirerek, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararını “yerinde bularak” reddetti. Kesinleşen tahliye kararından etkilenen diğer 5 isim ise Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş oldu.

İTİRAZIN REDDEDİLMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararlarıyla ilgili olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 5 kişinin tahliyesine itirazda bulunmuştu. Ancak mahkemenin verdiği karar, itirazı desteklemedi ve tahliye işlemleri kesinleşti.