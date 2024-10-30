Zeynep Alkan’dan Babası Hakkında Açıklama!

Zeynep Alkan Nişantaşı’nda Görüntülendi

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Zeynep Alkan, yakın zamanda Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Nişantaşı’na işlerinin bulunduğu gerekçesiyle geldiğini belirten Alkan, babası Hamdi Alkan’ın yeni ilişkisi hakkında sorulara yanıt verdi.

Babası Hamdi Alkan’ın İlişkisi Hakkında Görüşlerini Paylaştı

Zeynep Alkan, babasının ilişkisinin yeni olmadığına dikkat çekerek, “İlişkileri yeni değil, ilk kez yakaladınız. Mutlular, ikisini de çok seviyorum. İnşallah çok güzel bir ilişki yaşarlar. Babam çok mutlu olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.