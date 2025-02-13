Zeynep Demirel’in Sürpriz Babyshower Şaşkınlığı

Zeynep Demirel’İN ŞAŞKINLIĞI

Partiden rengarenk kareleri Instagram hesabından paylaşan Zeynep Demirel, yaşadığı sürprizin ardından duyduğu şaşkınlığı şu sözlerle ifade etti: “Ben istemem öyle babyshower falan diyen bünyeme sürpriz babyshower şoku. Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü.”

SEVDİKLERİNE TEŞEKKÜR

Demirel, düğün hazırlıklarına aylar öncesinden başlamış olan arkadaşlarına duyduğu minneti de belirtti. “Beni evden ‘kahvaltıya gidiyoruz’ diye çıkaran, her detayı düşünen, aylar öncesinden profesyonelce ve uluslararası çalışan canımın içleri, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız çok duygulandım ve mutlu oldum.” şeklinde duygu dolu sözlerini paylaştı.

BABYSHOWER’IN GÜZELLİĞİ

Zeynep Demirel, sürpriz babyshower olayına olan ilgisini de vurguladı. “Ayrıca sevdim bu babyshower olayını dördüncüde de yaparım. (Allah’ım valla şaka yaptım, yemin ederim komiklik olsun diye sen ciddiye alma amin)” diyerek, bu özel etkinliğin kendisi üzerinde bıraktığı olumlu etkileri paylaştı.