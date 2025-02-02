Zeynep Tuğçe Bayat Anne Oldu

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT’IN İLK PAYLAŞIMI

Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Tuğçe Bayat, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hamilelik döneminin sorunsuz geçtiğini ifade eden oyuncu, ilk paylaşımını yaptı. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Ağustos 2020’de dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptıkları bir açıklama ile bebek beklediklerini duyurmuştu.

HAMİLELİK SÜRECİ VE YENİ DOĞUM

Hamilelik süreci boyunca sık sık kamera karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas için Instagram hesabı da açmayı ihmal etmedi. Ünlü çiftin bebekleri, 31 Ocak tarihinde dünyaya geldi. Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını taşıyan Zeynep Tuğçe Bayat, anne olduktan sonraki ilk paylaşımını yapmış oldu.

İYİLİK HABERİ VE TEŞEKKÜR

Zeynep Tuğçe Bayat, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve “Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz” ifadelerini kullandı.