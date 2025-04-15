Zeytinlikte Darp, Sosyal Medyada Yaygınlaştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu yakınlarındaki bir zeytinlikte, 11 Nisan 2025’te meydana gelen bir olayda, 13 yaşındaki R.Ş. isimli öğrenci, aynı yaştaki arkadaşı D.D.’yi darp etti. Olay anına dair görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve geniş yankı uyandırdı.

Olayın Detayları

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, R.Ş.’nin D.D.’ye bir süre sohbet ettikten sonra aniden yumruk attığı, ardından saçından tutup diziyle yüzüne vurduğu ve yere düşen D.D.’nin başına tekme attığı olay anları yer alıyor. D.D.’nin annesi F.C., 13 Nisan’da polis merkezine giderek R.Ş.’den şikayetçi oldu. F.C., R.Ş.’nin kızına gönderdiği tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polise teslim etti. D.D. de avukatıyla birlikte verdiği ifadede, R.Ş.’nin kendisini yanına çağırarak konuşmaya başladıkları esnada aniden darp edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti. D.D., R.Ş.’den davacı ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Soruşturma ve Adli Süreç

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve R.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, olayda diğer şüpheliler Y.D.K. ve S.Ç.’nin de adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Poliste tamamlanan işlemlerinin ardından R.Ş., adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.Ş.’nin İfadesi

Savcılıkta verdiği ifadesinde R.Ş., “Darp olayından sonra pişman olarak D.D.’ye özür içerikli mesaj gönderdim. Özrümü kabul etmişti. Ancak olayı annesi öğrenince konu buralara kadar geldi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak şeklindeki hatamı kabul ediyorum. Eylemlerim nedeniyle pişmanım,” dedi.