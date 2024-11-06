Zeytinyağı İhracatı Türkiye Ekonomisine Katkı Sağladı

2023/24 SEZONUNDA ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNÜN BAŞARISI

Kısıtlamalar ve kotalarla dolu 2023/24 sezonunda zeytinyağı sektörü, Türkiye’ye 506 milyon 374 bin dolar döviz kazandırarak başarılı bir ihracat performansı gösterdi. Sezon boyunca toplam 70 bin 750 ton zeytinyağı ihraç edilirken, prina yağı ihracatı da 48 milyon 59 bin dolar gelir sağladı. Tüm bu zorluklara rağmen sektör, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam etti. Eylül ayı sonunda tamamlanan sofralık zeytin ihracat sezonunu 210 milyon dolarla kapatan Türk zeytincilik sektörü, 2023/24 sezonunu 765 milyon dolarlık döviz getirisiyle sonlandırdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 2022/23 sezonunda 932 milyon dolarlık bir ihracat yaptıklarını hatırlatarak, 2023/24 sezonunda zeytinyağı kaynaklı ihracatta yüzde 18 kayıpla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

AMBALAJLI İHRACATIN ARTIŞI

Uygun, Türk zeytinyağı sektörünün, zorlu geçen 2023/24 sezonunda 70 bin 750 tonluk ihracatının 54 bin 405 tonunun ambalajlı olarak yapıldığını paylaştı. “Aslında ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok büyük kısmı büyük ambalaj olarak yapıldı ve dökme zeytinyağı ihracatının yerini aldı. Son dönemde kota verilmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte dökme ve varilli zeytinyağı ihracatımız 100 milyon dolar oldu” şeklinde konuştu.

ZEYNAKARI DOLAR BAZINDA ARTIŞ

EZZİB Başkanı Emre Uygun, zeytinyağının 2022/23 sezonunda ortalama ihraç fiyatının 4,64 dolar, 2023/24 sezonunda ise dolar bazında yüzde 54’lük artışla 7,16 dolara yükseldiğini vurguladı. Uygun şöyle devam etti; “Zeytinyağı ihracatında miktar bazında düşüş yüzde 52’ye ulaşırken, ortalama ihraç fiyatındaki artış sayesinde döviz getirisindeki gerileme yüzde 29’la sınırlı kaldı.”

GELECEK SEZON HedefLERİ

Türkiye, 2024/25 sezonunda 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesi ile İspanya’nın ardından dünya ikincisi olmayı hedefliyor. EZZİB Başkanı Emre Uygun, “Rekolteyi katma değere dönüştürebilmek, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması sağlamak için 2024/25 sezonunda 200 bin ton zeytinyağı ihracatı hedefliyoruz” diyerek hedeflerini açıkladı.

İHRACATTA LİDER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Türk zeytinyağı sektörü, 2023/24 sezonunda 120 ülkeye zeytinyağı ihraç ederken, ABD 135 milyon dolarlık zeytinyağı ile zirvede yer aldı. İspanya 110 milyon dolarla ikinci olurken, İtalya’ya 42,8 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi. Sektör, son yıllarda güç kazandığı ihraç pazarlarından Japonya’ya 2023/24 sezonunda ihracatı yüzde 19’luk artışla 33,5 milyon dolara yükseltti. Geleneksel pazarlarından Suudi Arabistan’a 15,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edilirken, Rusya 14 milyon dolarlık taleple dikkat çekti. Almanya’ya 7,7 milyon dolar, Portekiz’e 7,4 milyon dolar, Brezilya ve Avustralya’ya ise 6’şar milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi.