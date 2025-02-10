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Zihinsel Engelli Çalışana İstismar: 20 Yıl Hapis

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Olay Hakkında Bilgi

Esenler’de Mayıs ayında yaşanan bir olayda, bir tekstil mağazasında çalışmaya başlayan 17 yaşındaki zihinsel engelli Y.G.A., patronu Ali Kara’nın kendisini istismar ettiğini dile getirerek şikayetçi oldu. Soruşturma sürecinin ardından hazırlanan iddianamede, Ali Kara’nın ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma Sonuçları

Ali Kara hakkında verilen karar, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasında açıklandı. Duruşmada tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık, duruşmada son söz olarak “Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum” ifadesini kullandı.

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