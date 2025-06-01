Ziraat Bankası Haziran 2025 Promosyonu

EMEKLİLER İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ DEVAM EDİYOR

Milyonlarca emeklinin, Mayıs ayı sonunda başlayan ve 4 Haziran’a kadar sürecek olan 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi ödemeleri, hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Bu süreçte gözler, Haziran ayındaki maaş promosyonlarına çevriliyor. Ziraat Bankası, 1 Haziran itibarıyla emeklilere yönelik Haziran 2025 promosyon tutarlarını açıkladı.

PROFİT MAİL UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, emekli maaşını üç yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere, maaş aralıklarına göre değişen tutarlarda ve 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bu uygulama, Haziran ayında da önceki aylarda olduğu gibi devam ediyor. Bankanın 12.000 TL’ye varan promosyonunun yanı sıra, emeklilere yönelik farklı kampanyaların olup olmayacağı ve ilerleyen dönemlerde promosyon tutarlarında bir artış yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

YENİ FIRSATLAR BEKLENİYOR

Sektör uzmanları, özellikle Temmuz ayında yapılması planlanan memur ve emekli maaş zamlarının ardından bankaların promosyon tutarlarında yeni bir güncelleme yapabileceğini öngörüyor. Ziraat Bankası ve diğer bankaların, 30 Haziran tarihine kadar emeklilere yönelik yeni fırsatlar sunması veya mevcut kampanyalarda değişiklik yapması durumunda, ilgili bilgilendirmelerin yapılması bekleniyor. Emeklilerin, promosyonlardan faydalanmak için bankaların güncel duyurularını ve kampanya koşullarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.