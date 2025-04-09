Spor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nı kazandı

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CEV KUPASI FİNALİNDEKİ HEYECAN

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde Polonya’nın Asseco Resovia Rzeszow takımıyla karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanarak avantaj elde eden temsilcimiz, rövanş mücadelesini TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynadı. İlk seti konuk takım 25-20’lük skorla kazanarak öne geçti.

İKİNCİ SETTEKİ İYİ PERFORMANS

İkinci setle birlikte sahada etkili bir performans gösteren Ziraat Bankkart, seti 25-17 alarak durumu eşitledi. Üçüncü sette ise mücadelenin seyrini değiştiren bir oyun ortaya koyarak, 28-26’lık skorla avantajı elde etti ve durumu 2-1 yaptı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN RAFAHA GÖNDERME

Dördüncü sette oldukça rahat bir tempoda oynayan Ziraat Bankkart, bu seti 25-14’lük skorla kazanarak CEV Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Böylece, Ziraat Bankkart bu prestijli turnuvayı kazanarak tarihe geçti.

TARİHE GEÇEN KAZANIM

Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nı kazanan ikinci Türk takımı oldu. Öncesinde, 2017/18 sezonunda final oynayan ve Rus takımı Belogorie Belgorod’a kaybeden Ankara ekibi, tarihine bir zafer daha eklemiş oldu. Daha önce Halkbank, 2012/13 sezonunda bu turnuvayı kazanmıştı.

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