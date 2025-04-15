Zirai Don Önergesi Meclis’te Onaylandı

ZİRAİ DONUN ZARARLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Son günlerde ülkede süregelen zirai don olayları, birçok meyve bahçesine zarar verdi. Bu konuya dair kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan zirai donun stratejik ürünlere etki etmediğini ifade etti. Bunun yanı sıra, üreticilerin yaşadığı zararların tespiti ve gidermesi için gereken çalışmaların başlatıldığını belirtti.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Meclis Genel Kurulu’nda zirai donun olumsuz sonuçlarının araştırılmasına yönelik hazırlanan ortak önerge kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisi çerçevesinde, siyasi partilerin zirai dona dair Meclis Araştırması açılması için verdikleri önergeler birleştirildi ve görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, zirai don olayının sonuçlarının incelenmesi, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin maruz kaldığı zararların belirlenmesi ve gelecekte benzer olayların etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması karara bağlandı. Oylamada tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve ihtiyaç halinde Ankara dışında da incelemeler yapabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.