Zirai Don Önergesi Mecliste Geçti

Son günlerde ülke genelinde devam eden zirai don nedeniyle birçok meyve bahçesi zarar görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan zirai donun stratejik ürünlere etki etmediğini, ayrıca üreticinin zararının belirlenmesi ve giderilmesi için gereken çalışmaların başladığını ifade etti.

MECLİS’TE ORTAK ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla sunulan ortak önerge kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai don ile ilgili Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek ele alındı. Yapılan görüşmelerin sonunda, zirai don olayının sonuçlarının incelenmesi, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin maruz kaldığı zararların tespiti ile gelecekte benzer durumların etkilerinin azaltılması için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Oylamada, tüm siyasi partiler oy birliğiyle destekledi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresinin 3 ay olacağı ve gerekli görüldüğünde Ankara dışında da faaliyet gösterebileceği bildirildi. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.