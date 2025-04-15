Gündem

Zirai Don Önergesi Mecliste Geçti

zirai-don-onergesi-mecliste-gecti

Son günlerde ülke genelinde devam eden zirai don nedeniyle birçok meyve bahçesi zarar görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan zirai donun stratejik ürünlere etki etmediğini, ayrıca üreticinin zararının belirlenmesi ve giderilmesi için gereken çalışmaların başladığını ifade etti.

MECLİS’TE ORTAK ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla sunulan ortak önerge kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai don ile ilgili Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek ele alındı. Yapılan görüşmelerin sonunda, zirai don olayının sonuçlarının incelenmesi, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin maruz kaldığı zararların tespiti ile gelecekte benzer durumların etkilerinin azaltılması için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Oylamada, tüm siyasi partiler oy birliğiyle destekledi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresinin 3 ay olacağı ve gerekli görüldüğünde Ankara dışında da faaliyet gösterebileceği bildirildi. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

ÖNEMLİ

Flaş

Süper Lig Takımları Jovic’i İstiyor

Süper Lig ekipleri, yeni sezon transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Yılın en gözde transferi hakkında dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi.
Flaş

“Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olun”

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, okullardaki protestolar hakkında öğrencilere hitap etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.