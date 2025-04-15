Zirai Don Önergesi Mecliste Kabul Edildi

Son günlerde yurt genelinde etkili olan zirai don olayları, birçok meyve bahçesinde zarar oluşturdu. Bu konuya dair kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan zirai donun stratejik ürünlere zarar vermediğini duyurdu. Ayrıca, üreticilerin uğradığı zararların tespiti ve giderilmesi için gereken çalışmaların başladığını ifade etti.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Meclis Genel Kurulu’nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla verilen ortak önerge kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisi ile, siyasi partilerin zirai donla ilgili Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri bir araya getirilerek görüşüldü. Yürütülen görüşmeler sonucunda, zirai don olayının etkilerinin araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin karşılaştığı zararların belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Oylamada tüm siyasi partiler, önergeye olumlu oy kullandı.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÜYELERİ

22 üyeden oluşacak bu komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi. Gerekli görüldüğünde komisyon, Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek. Komisyonun üyeleri ise daha sonra netlik kazanacak.