“Ziynet Sali’den 29 Ekim Eleştirisi”

ZIYNET SALI KIBRIS’TA KONSER VERDİ

Ziynet Sali, Kıbrıs’ta gerçekleşen konserinde izleyicisiyle bir araya geldi. Konser öncesi yapılan basın toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yüksek ücretler talep eden sanatçıları eleştiren Sali, önemli bir konuya dikkat çekti.

CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETLERİNE TEPKİ

Ünlü sanatçılar Şevval Sam ve Hadise, 29 Ekim konserleri için belediyelerden yüksek ücretler alacakları iddiasıyla gündeme gelmişti. İddialara göre, Şevval Sam Konak Belediyesi ile 5 milyon TL, Hadise ise 6 milyon TL karşılığında sahne alacak. Berna Laçin, bu durumdan rahatsız olarak “29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın ey belediyeler. Ayıptır! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!” şeklinde bir açıklama yaptı.

ZIYNET SALI’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Kıbrıs’taki konserinden önce basın mensuplarının bu konuya dair soruları üzerine Ziynet Sali, Berna Laçin’e destek verdiğini belirtti. Sali, “Bir tane Cumhuriyet Bayramımız var. O günü de ticarethaneye çevirmemek lazım. Böyle bir günde para konuşuluyor. Sanatçıların kaşeleri konuşuluyor, maneviyatlar sorgulanıyor. Bizim sektör karman çorman. Beni de düşündürdü.” ifadelerini kullandı.