Zonguldak’ta Aile Cinayeti: Cezası Açıklandı

34 YAŞINDAKİ KADIN, ANNESİ VE ANNEANNESİNİ KATLETTİ

Zonguldak’ta 2023 yılında meydana gelen olayda, cinnet geçirdiği iddia edilen 34 yaşındaki Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya’yı baltayla 110 parçaya ayırarak mahkemeye çıkarıldı.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM BULUNDU

Mahkeme sırasında, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor okunarak Rabia Çataklı’nın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Raporda, “Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği tespit edilemediği, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı” ifadeleri yer aldı. Bu nedenle, Rabia Çataklı’nın 13 Ağustos 2023 tarihinde işlediği suçun cezai sorumluluğunun tam olduğu karara bağlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet Savcısı, hazırlanan rapor temelinde Rabia Çataklı’nın annesi ve anneannesine karşı işlediği “üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme” suçlamasıyla iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Rabia Çataklı ise mütalaayı reddederek, “İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay gerçekleşti” dedi. Sanığın avukatı, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, Rabia’nın beraatini ya da tahliyesini talep etti.

İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Rabia Çataklı’nın annesi ve anneannesiyle ilgili kasten öldürme suçunu işlediğine karar vererek, sanğın iki kez müebbet hapis cezasıyla cezaalandırılmasına hükmetti.

OLAYIN DETAYLARI

Rabia Çataklı, annesi ve anneannesi uyudukları sırada onlara bıçakla saldırarak, katliam gerçekleştirmiş, cesetleri parçaladıktan sonra bazı parçaları camdan dışarı atmıştı. Komşuların yükselen ezan ve tekbir seslerini duyması üzerine ihbarda bulunmasıyla olay yerine gelen jandarma, Rabia Çataklı’yı çıplak vaziyette bıçakla yakalamıştı. 5 sakinleştirici iğne uygulandıktan sonra tutuklanan Rabia Çataklı, “Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…” şeklinde konuştu. Rabia Çataklı’nın psikolojik rahatsızlıkları olduğu, cinayetten önce annesi tarafından hastaneye götürüldüğü, ancak “kızıma deli derler” endişesi ile hastaneye yatırılmadan eve geri getirildiği öğrenildi.

