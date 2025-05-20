“Zonguldak’ta Alkolle Şiddet.”

ALKOLE DAYANAMAYAN ŞAHIS DÖRT AYAK ÜSTÜNE ÇÖMELDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Nebioğlu beldesinde 34 yaşındaki Ömer V. isimli şahıs, gün içinde alkol almanın sınırlarını aştı. Gündüz vakti, caddede alkol etkisi altında kalan şüpheli, bir yavru köpeği önce ısırdı, ardından acımasızca yere vurarak şiddet uyguladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu ilgili ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan tavırlar sergileyen Ömer V. ile yakınlaşmakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri de kısa süre içinde bölgeye intikal etti.

İKİNCİ KEZ ZORLUK YAŞANDI

Jandarma tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, ambulansa alınmak istenince yine zorluk çıkardı. Ancak yapılan müdahalenin ardından, şahsın tedaviyi reddettiği öğrenildi.

KÖPEK GÜVENLİK ALTINA ALINDI

Diğer yandan, alkollü şahısın köpeğe uyguladığı şiddet sonrası, olay anında vatandaşlar ve ekipler, yavru köpeği kontrol altına aldı. Köpeğin durumu iyi olduğu, ancak yaşadığı korkunun hala etkisinde olduğu gözlemlendi.