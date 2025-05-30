Zonguldak’ta Balkon Düşmesi Oldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Güney Mahallesi Likman Konutları’nda, Elif Atalay isimli bir kadın, 5’inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşüyor. Sabah saatlerinde balkona çıkan bir komşu, Atalay’ı yere hareketsiz yatarken görünce durumu polise bildiriyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık çalışanlarının ilk incelemesine göre, Elif Atalay’ın hayatını kaybettiği ve uzun süre bu şekilde bulunduğu belirleniyor. Atalay’ın cansız bedeni, olay yeri incelemeleri sonrasında otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Elif Atalay’ın, olaydan bir gün önce saat 20.00 sıralarında sosyal medyada yaptığı son paylaşımında, bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve “Eski mayıslar yükleniyor” şeklinde yazdığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Elif Atalay’ın ölümüne ilişkin çok yönlü bir inceleme başlatıyor.