Zonguldak’ta Kaçak Silah Operasyonu

ZONGULDAK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ve mühimmat ticaretine karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen Ö.K., T.T. ve M.A. isimli şüphelilere ait üç ikamette ve iki araçta detaylı arama yapıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM

Yapılan operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan hukuki işlem başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda Ö.K. ve M.A. gözaltına alındı. T.T. ise ifadesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A., Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkeme sonucunda M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.