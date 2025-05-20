Gündem

Zonguldak’ta Köpek Isırma Olayı!

zonguldak-ta-kopek-isirma-olayi

ALKOLE BAĞLI ŞİDDET OLAYI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, 34 yaşındaki Ömer V. isimli şahıs gündüz saatlerinde alkolün etkisiyle aşırıya kaçtı. Şüpheli, caddede alkolün tesiri altında kalarak bir yavru köpeği önce ısırdı, ardından da yere vurarak köpeğe acımasızca şiddet uyguladı.

VATANDAŞLAR DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören vatandaşlar hemen ekipleri bilgilendirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan tutum sergileyen Ömer V.’ye yaklaşmakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

ŞAHSIN DAVRANIŞLARI SORUN YARATTI

Jandarma tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, ambulansla tedavi altına alınmak istediğinde ikinci bir zorluk çıkardı. Ancak olay sonrası, tedavi almayı reddettiği belirlendi.

KALPTİ KÖPEK GÜVEN ALTINA ALINDI

Alkollü şahısın köpeğe şiddet uygulaması ve ısırması dolayısıyla köpek, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yapılan kontroller sonrası köpeğin durumunun iyi olduğu, fakat uygulanan şiddet sebebiyle epey korktuğu gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Gündem

İznik’te 50 Din Adamı İlk Ayin

Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti sonrası düzenlenen ilk resmi ayin yaklaşık 4 saat sürdü ve 10 ülkeden 50 Hristiyan din adamı katıldı.
Gündem

İznik’te 50 Hristiyan Ayin Yapıldı

Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti öncesi ilk resmi ayin gerçekleştirildi. Dört saat süren ayinde 50 Hristiyan din adamı farklı ülkelerden bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.