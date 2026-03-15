Zonguldak’ta Ramazan Mesaisinde Balık Satışı Devam Ediyor

Denizlerde av sezonunun sonlarına yaklaşırken Zonguldak’taki balık tezgahlarında mesai devam ediyor. Bu yıl palamudun azlığı, hamsinin ise fazlalığı dikkat çekiyor. Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında da vatandaşlara taze balık sunmaya devam ettiklerini aktardı.

BU SENE BALIK BOL OLDU

Beybeyoğlu, Ramazan döneminde halk arasında balık yenmeyeceğine dair bir algı bulunduğunu, ancak satışlarının orta düzeyde devam ettiğini belirtti. Beybeyoğlu, “Balık bu sene bol. Palamut olmadı. Hamsi bol oldu. Hamsi bu ara kesti ama yine var. Bizim halkımızda ‘Ramazan ayında balık yenmiyor’ diye bir görüş var. Ama balık yeniliyor. Yine satışlarımız var. Orta halli oluyor.” ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA HAMSİ 100 LİRA

Şu an hamsinin fiyatı 100 lira, mezgit ise 250 lira. İstavrit balığı 200 lira olarak satışa sunuluyor. Beybeyoğlu, “Her gün halkımıza balığı bulup getiriyoruz. En çok ilgi hamsiye var. Mayıs’ın 15’ine kadar böyle gider. Yeter ki iyi balık olsun, halkımız yesin.” diye sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe’de Tedesco İle Gelecek Görüşüldü

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le yollarına devam edeceklerini duyurdu.
Mardin’de Uyuşturucu Operasyonunda Dört Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı. Operasyon, yerel güvenlik güçleri tarafından başarıyla tamamlandı.
Tatvan’da Feci Kaza: 6 Aylık Bebek Kurtarılamadı

Bitlis-Van karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden bebeğin, anne ve babası da olay anında yaşamını yitirdi.
İran’dan ABD Bankalarına Hedef Gösterildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin iki bankayı hedef almasının ardından, tüm ABD banka şubelerinin meşru hedef olacağını duyurdu. Söz konusu açıklama Ali Tuğgeneral Muhammed Naini'den geldi.
Ukrayna İran İçin Meşru Hedef Haline Geldi

İran Meclisi yetkilisi İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava aracı desteğiyle fiilen savaşa girdiğini belirterek, bu durumun İran için Ukrayna’yı meşru hedef haline getirdiğini ifade etti.

