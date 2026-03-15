Zonguldak’ta Ramazan Mesaisinde Balık Satışı Devam Ediyor

Denizlerde av sezonunun sonlarına yaklaşırken Zonguldak’taki balık tezgahlarında mesai devam ediyor. Bu yıl palamudun azlığı, hamsinin ise fazlalığı dikkat çekiyor. Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında da vatandaşlara taze balık sunmaya devam ettiklerini aktardı.

BU SENE BALIK BOL OLDU

Beybeyoğlu, Ramazan döneminde halk arasında balık yenmeyeceğine dair bir algı bulunduğunu, ancak satışlarının orta düzeyde devam ettiğini belirtti. Beybeyoğlu, “Balık bu sene bol. Palamut olmadı. Hamsi bol oldu. Hamsi bu ara kesti ama yine var. Bizim halkımızda ‘Ramazan ayında balık yenmiyor’ diye bir görüş var. Ama balık yeniliyor. Yine satışlarımız var. Orta halli oluyor.” ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA HAMSİ 100 LİRA

Şu an hamsinin fiyatı 100 lira, mezgit ise 250 lira. İstavrit balığı 200 lira olarak satışa sunuluyor. Beybeyoğlu, “Her gün halkımıza balığı bulup getiriyoruz. En çok ilgi hamsiye var. Mayıs’ın 15’ine kadar böyle gider. Yeter ki iyi balık olsun, halkımız yesin.” diye sözlerini tamamladı.