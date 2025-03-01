Zorlu CEO’su Cem Köksal Görevden Ayrıldı

ŞİRKET İÇİNDEKİ TARTIŞMALARIN ZARARI

Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına yollanan tebrik mesajına verdiği tepkiyle sosyal medyada geniş bir yankı uyandıran Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal hakkında, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmış ve bu süreç içinde gözaltına alınmıştı. Gelişmeler sonucu Köksal, görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında şunları söyledi: “Zorlu grubuna zarar vermemek için istifa ediyorum.”

İSTİFA AÇIKLAMASI VE GEREKÇESİ

Zorlu Holding CEO’su olarak görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi belirtmek istiyorum. Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konuya dair tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, yanlışlıkla şirket içine sızması ve sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların, 28 yıllık hizmet ettiğim Zorlu Grubu’na zarar vermemesi için bu kararı aldım. Konunun; grubumuzun ve şahsımın inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, aslında şirket içi işleyiş ve yönetim yapısıyla olan esaslardan uzaklaşmaya neden olmasından dolayı üzgünüm.

KAMUOYUNA YANSIMALAR

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirket içinde dini bayramlara dair yaptığı açıklamalarla kamuoyunda yankı uyandırdı. Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var” diyerek konuyu net bir şekilde ifade etti.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Köksal’ın ifadeleri, sosyal medya platformlarında büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar bu sözleri “saygısızlık” olarak değerlendirdi ve Zorlu Holding bünyesindeki markalara karşı boykot çağrıları başlattı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu tepkiler, şirketin kamuoyundaki imajını sorgulamaya açtı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTI SÜRECİ

Yaşanan olayların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duruma müdahale etti. Savcılık, Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” (TCK md. 115) suçu çerçevesinde re’sen bir soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, Köksal’ı gözaltına aldı. Onun ifadesi alınacak.