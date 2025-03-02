Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal İstifa Etti

RAMAZAN AYI TEBRİK MESAJI VE TEPKİLER

Ramazan ayı sebebiyle şirket çalışanlarına iletilen tebrik mesajına verdiği yanıtla sosyal medyada yankı uyandıran Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal hakkında, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından Köksal görevinden istifa etti.

İSTİFA AÇIKLAMASI

İstifasına dair yaptığı açıklamada, “Zorlu grubuna zarar vermemek için istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Zorlu Holding CEO’su olarak yürüttüğü görevinden, bugün itibarıyla ayrıldığını belirten Köksal, “Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu’na zarar vermemesi için bu kararı aldım.” dedi. Ayrıca, konunun yansıtılış biçiminden dolayı üzgün olduğunu da belirtti.

TARTIŞMALARIN NEDENİ

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirket içinde dini bayramların kutlanmasıyla ilgili açıklamalarıyla kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.” şeklinde net bir tutum sergileyerek tartışmaları başlattı.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRILARI

Köksal’ın açıklamaları, özellikle sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde tepki gördü. Kullanıcılar, bu sözleri “saygısızlık” olarak yorumlayarak, Zorlu Holding bünyesindeki markalara yönelik boykot çağrıları yapmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde geniş kitlelere ulaşan tepkiler, şirketin kamuoyundaki imajını tehlikeye attı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTINA ALMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” (TCK md. 115) suçu kapsamında re’sen soruşturma başlattığını açıkladı. Köksal, soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alındı.