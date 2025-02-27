Zorunlu Emeklilikte Yeni Dönem: TES Geliyor

TES YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Sabah’ın haberine göre, TES uzun bir süredir beklenen bir yenilik olarak ortaya çıkıyor. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) çalışanlar %3 oranında kesintiyle sisteme katılıyor, ancak isteyenler çıkış yapabiliyor. Ancak yeni sistemle, durum değişiyor: çıkışlar yok, katılım zorunlu hale geliyor! İşçi, memur, esnaf… Tüm bireyler bu yeni sürece dahil olacak. Her ay maaşlardan en az %3 kesilecek ve TES, emeklilere ikinci bir gelir kapısı açmayı amaçlıyor. Peki, bu sistemin anlamı ne?

SİSTEM BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Bu yeni sistem, mevcut SGK emekliliğinden bağımsız olarak ilerleyecek. Yani, SGK’dan aldığınız maaş aynen devam ederken, TES’te biriken tutarlar size “tamamlayıcı maaş” olarak geri dönecek. Bugünkü Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kesintiler isteğe bağlı iken, TES ile birlikte bu birikim zorunlu hale geliyor. Başlıca amaç, emeklilerin gelecek yıllarda daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak. 2025 yılında devreye girecek olan bu düzenleme, işverenleri de kapsayacak bir biçimde tasarlandı. Herkesin bu sistem içerisinde üzerine düşeni yapacağı bir yapı, yakında hayata geçecek!

DESTEKLE DÜŞÜK MAAŞ SORUNU KAPANACAK MI?

Yeni düzenlemede yapılması planlanan hayaller, TES’in emeklilere ek bir destek sunarak düşük maaş sorununu hafifletip hafifletmeyeceği üzerine odaklanıyor. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden en büyük farkı, zorunlu katılım ile daha geniş kitlelere ulaşabilmesi oluyor.