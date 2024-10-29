Zosia’nın Ölümüyle Vampir Korkusu Yeniden Başladı

MEZARINA KİLİT VURULAN ZOSIA

Vampir olarak korkulan 18 yaşındaki Zosia’nın ölümü sonrası mezarına kilit vuruldu. Kalkmaya çalışırsa diye tam başına orak yerleştirildi. Tüyler ürperten bu olay, 350 yıl öncesine dayanan bir hikaye. NY Post’un haberine göre, araştırmacılar tarafından Zosia adı verilen genç kadının kemiklerinden yola çıkarak neye benzeyebileceğine dair yapılan yeni çizimlerde, açık tenli, mavi gözlü, kısa saçlı ve tek bir çıkıntılı kesici dişe sahip olduğu gösteriliyor. Uzmanlar, orak ve asma kilidin vampir korkusuyla yapıldığını belirtiyor. Orak, Zosia mezardan kalkmaya çalışırsa başının kesilmesini sağlayacak şekilde yerleştirildi.

ZOSIA’YA YENİ ARAŞTIRMALAR

Zosia üzerine yeni araştırmalar gerçekleştiren Magda Zagrodzka ve Profesör Dariusz Polinski, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Kadını gömenlerin bir sebep yüzünden onun mezardan kalkacağından korktukları varsayılabilir. Belki de onun bir vampir olduğundan korkuyorlardı” dedi. Polinski, “Orağın yerleştirilme şekli, ölen kişinin kalkmaya çalışması durumunda büyük ihtimalle başını kesecek veya yaralayacak şekilde boynuna yerleştirildi” diye ekledi. Ağustos 2022’de Polonya’nın Bydgoszcz kentindeki 17. yüzyıldan kalma mezarda yapılan kazılarda, boğazında orak olan bir kadın ‘vampir’ kalıntıları bulundu. Zosia’nın kafatası dijital taramadan geçirildi. Kopyası çıkarıldı ve adli yüz tanıma uzmanları tarafından yeni bir cilt verildi.

FİZİKSEL ANORMALİTE VE VAMPİR KORKUSU

New Mexico Üniversitesi’nden tıbbi araştırmacı Dr. Heather Edgar tarafından incelenen kemik taramaları, Zosia’nın göğüs kemiğinde bir anormallik buldu. Dr. Edgar, bu anormalliğin, Zosia’ya büyük acı veren ve “bu kişiyi korkutucu yapan” fiziksel bir deformite olabileceğini ve kurban edilip gömülmeden önce vampir olduğundan korkulmasının bir nedeni olabileceğini belirtti.

ZOSIA’NIN KÖKENİ

Genç kadının ölümü sırasında İsveç-Polonya savaşları yaşanıyordu. Araştırmacılar, Zosia’nın İsveçli olabileceğine ve “istenmeyen bir yabancı” olarak kabul edilebileceğine inanıyor. Polinski, mezarlığın özellikle “topluluktan dışlanmış” kişiler için olduğunu ifade etti; ancak, tüm mezarlar işaretsiz bırakıldı ve cesetlerle ilgili yazılı kayıtlar bulunamadı. Diğer mezarlar arasında, kısmen çıkarılmış bir çocuk, ileri derecede frengi hastası bir kadın, hamile bir kadın ve ayaklarının dibinde bir çocuğun cesedi olan bir adam da yer alıyor.

TARİHSEL VAMPİR KORKUSU

Zosia’nın boynundaki orak, onu öldürenler tarafından en çok korkulan kişi olduğunu gösteriyor. Smithsonian dergisine göre, Doğu Avrupalılar ilk olarak 11. yüzyılda vampirlerden korkmaya başladılar ve “ölen bazı insanların, yaşayanları terörize eden kan emici canavarlar olarak mezardan pençeleriyle çıkacağına” inanıyorlardı.