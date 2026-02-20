Zrinjski Mostar Ve Crystal Palace Eşitliği Sağladı

Zrinjski Mostar ve Crystal Palace Maçında Eşitlik

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında, kadro değeri 8 milyon Euro olan Zrinjski Mostar, 556 milyon Euro’luk piyasa değeriyle dikkat çeken Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaştı. Bijeli Brijeg Stadyumu’ndaki bu karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

RİVALE GOL İLE CEVAP

Crystal Palace, ilk yarının sonlarına yaklaşırken 44. dakikada Ismaila Sarr’ın attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapadı. Ancak ikinci yarıda ev sahibi ekip hızlı bir geri dönüş yaparak, 55. dakikada Karlo Abramovic’in kaydettiği golle skoru eşitledi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirlemiş oldu.

RÖVANŞ TARİHİ 26 ŞUBAT

İki takım arasında oynanan bu mücadelenin rövanşı, 26 Şubat Perşembe günü Crystal Palace’ın sahasında TSİ 23:00’te gerçekleştirilecek. Turu geçen takım, son 16 turunda Mainz ya da AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.