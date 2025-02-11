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Zuhal Topal’ın Kar Altında Kalan Bahçesi

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ZUHAL TOPAL’IN PAYLAŞIMI

Ünlü sunucu Zuhal Topal, karla kaplı bahçesinin fotoğrafını sosyal medyada “Günaydın” notuyla paylaşıyor. Topal’ın bu paylaşımı, takipçilerinin dikkatini çekiyor ve beğeni alıyor. Bahçenin karla kaplanmış hali, görsel olarak etkileyici bir manzara sunuyor.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUMLAR

Zuhal Topal’ın yaptığı paylaşım, fanları arasında olumlu yorumlar alıyor. İzleyiciler, bu doğal manzaranın keyfini çıkarmasını ve üzerinde kar bulunan bahçe görüntüsünü beğendiklerini ifade ediyor. Topal’ın samimi tarzı ve doğaya olan ilgisi, takipçileri tarafından takdir ediliyor.

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