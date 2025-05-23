1,4 Milyon Suriyeli Evine Döndü

SURİYE’DE REJİM DEĞİŞİMİ SONRASI EVLERE DÖNÜŞLER BAŞLADI

Suriye’deki uzun yıllar süren Esad rejimi sona erdi. 8 Aralık’ta rejimin devrilmesinin ardından muhalifler geçici bir hükümet kurdu ve yeniden inşa sürecine yöneldi. Bu dönemde, Suriyelilerin kendi evlerine dönüşleri de devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN GERİ DÖNÜŞ SAYILARI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sosyal medya platformu X’te Suriyelilerin evlerine dönüşleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Aralık 2024’ten bu yana yerinden edilme sayısında önemli bir azalma olduğu ifade edilen raporda, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye dönüşlerin arttığına dikkat çekildi.

1,4 MİLYON SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Paylaşımda, “1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin düşmesinin ardından birçok yıl sürmüş yerinden edilme sürecinin ardından evlerine geri dönüyor.” ifadeleri yer aldı. Suriyelilerin yeniden hayat kurma sürecinin zorluklarla dolu olduğu fakat bu durumun umut verdiği vurgulandı.

YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN DESTEK GEREKİYOR

Paylaşımda, ailelerin hayata yeniden başlamasına destek olma çabalarının önemine vurgu yapılarak, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi alanlarda yardıma ihtiyaç duyduğu dile getirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, “BMMYK’nin karşı karşıya olduğu ciddi fon kesintileri milyonlarca yaşamı tehlikeye atıyor. Suriye’de yaklaşık 16,7 milyon insan (nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı) bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda,” dedi.