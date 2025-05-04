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1 Askerimiz Şehit Oldu

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ŞEHİT HABERİ HÜRENLİ BİR KAYIP OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olayda, mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in kurtarılamadığını ve 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

ÜLKE VE AİLESİ İÇİN DERİN ÜZÜNTÜ

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Şehit Uzman Çavuş Önder Özen, milletin hatırasına kazınmış bir kahraman olarak anılacak. Bu olay, ülke genelinde büyük bir yas ve üzüntü oluşturdu.

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