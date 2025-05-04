1 Askerimiz Şehit Oldu! MSB Duyurdu

ŞEHİT OLDUĞU AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

YARALANIYOR VE HASTANEYE KALDIRILIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ İLETİLDİ

Açıklamanın devamında, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.