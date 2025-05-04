1 Askerimiz Şehit Oldu! MSB Duyurdu

ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı.

ÜZÜNTÜ DOLU MESAJ

Açıklamada, bu olayın derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu vurgulandı. Hayatını kaybeden şehit için, “Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.