Gündem

1 Askerimiz Şehit Oldu! MSB Duyurdu

1-askerimiz-sehit-oldu-msb-duyurdu

ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı.

ÜZÜNTÜ DOLU MESAJ

Açıklamada, bu olayın derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu vurgulandı. Hayatını kaybeden şehit için, “Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ÖNEMLİ

Gündem

1 Askerimiz Şehit Oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sırasında bir asker, mayın patlaması sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.
Gündem

Tarifeler E-Devlet Üzerinden Karşılaştırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet üzerinden telefon ve internet tarifelerini karşılaştırmaya yönelik yeni bir hizmetin başlatıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.