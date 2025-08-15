“1. Lig’den Napoli’ye Transfer Oluyor”

TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Türkiye’deki kulüplerle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig kulüpleri transferlerini açıklarken, 1. Lig ekibi Iğdır FK sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi.
NAPOLİ’E TRANSFER OLACAK
Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgiler doğrultusunda, Iğdır FK’da forma giyen forvet Özder Özcan, İtalya’nın Serie A takımı Napoli’ye transfer olma aşamasında. Napoli, Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladı.
GENÇ TAKIMDA YER ALACAK
Aynı haberde Özcan’ın, Napoli’nin genç takımı Primavera’da oynamak istediği vurgulanıyor. İtalyan kulübü, Özder Özcan’ı önce genç takıma dahil edecek ve ardından gelişimini izleyerek oyuncunun potansiyelini değerlendirecek.
İKİ SENE ÖNCE İMZA ATTI
Hollanda doğumlu 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 Takımı’ndan 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK’ya katılmıştı.
MİLLİ TAKIM GÖRÜŞMELERİ
Özcan, Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 maça çıkarak 3 gol atma başarısını gösterdi. U18 Milli Takımı’nda ise toplamda 11 maçta yer alıp 2 gol kaydetti.