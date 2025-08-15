1. Lig’den Napoli’ye Transfer: Özder Özcan!

TRANSFER DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Türkiye’deki kulüpler için heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Süper Lig ekipleri transferlerini bir bir açıklıyor. Bu çerçevede, 1. Lig temsilcisi Iğdır FK, beklenmedik bir transfer haberiyle gündeme geldi.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre, Iğdır FK forması giyen forvet Özder Özcan, İtalya Serie A takımlarından Napoli’ye transfer olmak üzere. Napoli, Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladı.

GENÇ TAKIMDA FORMAYI KAPACAK

Ayrıca, Özcan’ın Napoli’nin genç takımı Primavera’da oynamak için sabırsızlandığı ifade ediliyor. İtalyan kulübü, Özder Özcan’ı önce genç takıma almaya planlıyor ve oyuncunun gelişimini takip ederek onu değerlendirecek.

ÖZCAN’IN GEÇMİŞİ

18 yaşındaki futbolcu, Hollanda’da doğup büyüdü ve altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 Takımı’ndan 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK’ya imza attı. Türkiye U17 Milli Takımı’nda 15 maçta 3 gol atan Özcan, U18 Milli Takımı’nda ise 11 maçta 2 gol kaydetmişti.