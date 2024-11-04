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“1 Milyon Lira Değerindeki İlaç Çalındı”

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Olayın Meydana Geldiği Yer

Olay, İlkadım ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir eczanede önceki gece gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, eczanenin sineklik kısmını esneten hırsızlar, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kanser ilacı ve sentetik uyuşturucu hapları çaldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hemen polise haber verildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında o eczanede 7 aydır çalışan B.C. ile U.T.’yi gözaltına aldı. U.T.’nin yanında 165 adet eczaneden çalındığı iddia edilen uyuşturucu haplar da ele geçirildi. İki şüpheli, Ilyasköy Polis Merkezine teslim edildi.

Mahkeme Süreci

B.C., ifadeleri alındıktan sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren B.C., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yapılan değerlendirmenin ardından, B.C. mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. U.T. ise serbest bırakıldı.

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