10 İl’de FETÖ Operasyonu Devam Ediyor

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYNLAR DEVAM EDİYOR

FETÖ’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla 31 şüpheli hakkında çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van’da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri başarıyla tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklama, diğer 3’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, bu 3 şüpheli hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli içinse yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol önlemleri alındı.