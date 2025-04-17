“10 İle 40 Gün Arası Uyutulabilir.”

GEÇİRİLEN AMELİYAT VE HASTANE SÜRECİ

Kalp rahatsızlığı yaşayan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hastaneye acil durumla kaldırıldı. 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız ve entübe bir şekilde hastanenin acil ünitesine ulaştırılan Önder, kalp-akciğer masajıyla hayata döndürüldü. Doktorlar, acil servis sürecinde yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajının ardından spontan dolaşımın sağlandığını belirtti.

SON DAKİKA AÇIKLAMA

Saat 12.20’de yapılan yeni açıklamada Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in tansiyon probleminin olmadığını ve tedavilerin olumlu yanıt verdiğini dile getirdi. Çiftçi, “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.” dedi. Enfeksiyonun kendileri için tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Çiftçi, “Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Önder’in sesleri duyup tepki verdiği de aktarıldı.

UMUT VEREN GELİŞMELER

Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, önemli iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme sağlandığını belirten Sağbaş, “Kanaması durdu gibi.” şeklinde konuştu. Kızının yanındaki tepki vermesi ise umut verici olarak değerlendirildi. Sağbaş, “Kalbin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Ancak kan değerleri biraz daha iyiye gidiyor.” diyerek, kandaki asit oranının düşmeye başladığını ve bunun umut verici bir gelişme olduğunu açıkladı.

DOKTOR HEYETİ YENİDEN KONTROL EDECEK

Bugün bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder’i kontrol etmek üzere hastaneye gitmesi bekleniyor. Şu anda Önder’in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme bulunmuyor.

KIZINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba.” ifadeleriyle başlayan Kandemir, “Benim için değilse torunun için. Elime yüzüme bulaştırırım.” şeklinde devam etti. Kandemir, mesajına şu sözlerle son verdi: “Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın? Babam duaya inanır, dua edin.”

UYUTMA SÜRESİ VE ZİYARETLER

Siyasetçilerin hastane ziyaretleri sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu.” diyerek, Önder’in bir an önce sağlıklı günlerine kavuşmasını umduğunu belirtti.