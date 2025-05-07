10 Kulüp, PFDK’ya Sevk Edildi

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 10 SÜPER LİG KULÜBÜNÜ SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’nin internet sitesinde açıklanan bilgilere göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

1. LİG EKİPLERİ DE DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, 1. Lig’de yer alan Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da Hukuk Müşavirliği tarafından nedenlerle disiplin sürecine alındı.

KAYSERİSPOR BAŞKANI VE YETKİLİLERİ DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulüp yöneticileri Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven ile beraber, Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş da disipline sevk edilen isimler arasında yer alıyor. Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de bu sürece dahil edildi.