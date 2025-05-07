10 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

10 KULÜP PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ediyor. TFF’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, müşavirlik, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’u çeşitli gerekçelerle disipline alıyor.

1. LİG KULÜPLERİ DISIPLINE GÖNDERİLDİ

Süper Lig takımlarının yanında, 1. Lig kulüplerinden de bazı ekipler disipline sevk edildi. Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından farklı nedenlerden dolayı disipline gönderilen ekipler arasında yer alıyor.

KAYSERİSPOR BAŞKANI VE YETKİLİLER DISİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ve kulüp yöneticileri Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ile Furkan Güven, Ayrıca Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş ile Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline sevk edilen isimler olarak dikkat çekiyor.