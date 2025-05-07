10 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DİSİPLİN SEVKİ YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’deki 10 futbol kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’un disipline gönderildiği duyuruldu.

1. LİG KULÜPLERİ DE SEVK EDİLDİ

Süper Lig kulüpleri haricinde, 1. Lig takımlarından Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da çeşitli sebeplerle hukuki süreç kapsamında disipline sevk edildi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI VE YETKİLİLER DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ile birlikte yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven, ayrıca Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline sevk edilenler arasında yer aldı.