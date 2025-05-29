10. Yargı Paketi, 20 Bin Mahkûma Umut

AK PARTİ’NİN YARGI PAKETİ SUNULDU

AK Parti’nin 10. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Bu yeni düzenlemeler, 19.800 mahkûma umut vadediyor ve iyi hal, koşullu salıverilme gibi konularla birlikte konutta infaz gibi yenilikler içeriyor. İşte detaylar…

DÜZENLEMELERİN HEDEFLERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenleme ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. 2002 yılından beri reform niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Güler, “Sistemin sonuç verici olabilmesi için düzenlemeler yaptık. Bugün 10. Yargı Paketi ile sunduk” dedi. Yargı reformu strateji belgesinde 5 amaç ve 45 hedef olduğunu vurgulayan Güler, yargıya dair memnuniyetin artırılmasının da hedeflendiğini ifade etti. “İnsan hayatına dokunan düzenlemeler ile iyi hal durumun güçlendirilmesi, mahkûmun disiplin kurallarına uyumunu artırmayı ve olumlu süreci desteklemeyi istiyoruz” diye ekledi.

Düzenleme, toplamda 30 maddeden oluşuyor ve suç işlenmesinin önlenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Cezanın en az yüzde 10’unun ceza infaz kurumunda geçirilmesi bekleniyor. Cezası daha az olan durumlarda, 2 yılın altında kalan suçlarda, 5 günden az olmamak kaydıyla, aynı oran geçerli olacak. İyi hal ve koşullu salıverilme durumları, rehabilitasyon yoluyla suç işlenmesinin engellenmesini hedefliyor. Bu kapsamdaki toplam mahkûm sayısı 19.800 civarında. Ayrıca, hastalık ve engellilik durumunda, ağırlaştırılmış müebbet dışında, adli tıptan alınacak rapor doğrultusunda cezanın konutta geçirilmesi de gündeme getiriliyor.