“10. Yargı Paketi, Tbmm Adalet Komisyonunda.”

CEZA ADALETİ ve MERHAMET VURGUSU

Cüneyt Yüksel, ceza adaletinin devletin gücünü değil, adaletle birleşmiş merhameti yansıttığını belirtiyor. Etkili bir ceza infaz sisteminin, toplumun suç ve suçlulardan korunmasının yanı sıra hükümlülerin suç işlemelerini önleyeceğini ve rehabilitasyon süreçlerini güçlendireceğini vurgulayan Yüksel, dünya genelinde cezalandırıcı anlayıştan insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına bir dönüşüm yaşandığını ifade ediyor. Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacı doğrultusunda hazırlandığını belirterek, “Kanun teklifinin temel hedefi, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır.” diye ekliyor. Teklif ile ayrıca hükümlülerin yeniden suç işleme riskinin azaltılması, sosyal hayata hazırlanmaları, tahliye şartlarına uyumlarının kolaylaştırılması ve toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

Teklifin 30 maddeden oluştuğunu hatırlatan Yüksel, bu teklif ile 10 kanunda değişiklik sağlanacağını duyuruyor. Yüksel, denetimli serbestlik sisteminin daha etkili bir hale getirileceğini, denetimli serbestlikten yararlanabilmek için cezanın en az onda birinin ve 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını ifade ediyor. Bu düzenlemenin cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekişmesine yardımcı olacağını, toplumun adalet duygusunu güçlendireceğini aktarıyor. Ayrıca Yüksel, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkının tanınacağını belirtiyor. Çocuk hükümlüler için eğitimsel ve onarıcı bir infaz sistemi benimsenerek, teklifte çocuk hükümlülerin cezalarının infazına yönelik düzenlemelerin yer aldığı bildiriliyor.

ADOLESCAN BAKIŞ AÇISI VE YARGI REFORMLARI

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin değişim gösterdiğini ifade ediyor. Yargı alanında önemli değişikliklerin yapıldığını belirten Kırcalı, yargıda reformların sürdüğünü belirtiyor ve amaçlarının adalet duygusunu güçlendirmek, toplumun beklentilerine yanıt vermek ve hukuka güveni artırmak olduğunu dile getiriyor. 30 maddeden oluşan teklifin cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını ve cezanın ıslah amacı doğrultusunda düzenlemeleri içerdiğini aktarıyor. Kırcalı, “Bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından değişiklik öngörülmemekle birlikte, hapis cezası alan tüm hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalmaları sağlanacak.” açıklamasında bulunuyor.

MUHALEFET GÖRÜŞLERİ VE TARTIŞMALAR

Kırcalı’nın açıklamalarının ardından, Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunuyor ve “Düşman ceza hukuku uygulandığını” iddia ediyor. Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaların eleştiriyor ve teklifte “Kovid-19 düzenlemesi” kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün bulunmadığını belirtiyor. Kanun teklifinin geri çekilmesini talep eden Emir, “Teklif beklentileri karşılamıyor, insanların duygularıyla oynanıyor.” dedi. Yüksel ise Emir’in “Düşman hukuku” tanımını kabul etmeyerek, “Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes içindir. Türkiye’de düşman hukuku yoktur.” şeklinde yanıt veriyor.

PERSPEKTİF VE BEKLENTİLER

Yeni Yol Partisi’nden İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük beklentilere neden olduğunu ifade ediyor ve cezaevindeki hükümlülere umut verildiğini belirtiyor. Şahin, “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım. Yamalı bohçaya dönmüş bir infaz kanunumuz var.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, Kovid-19 ile ilgili toplumsal beklentinin zirveye çıktığını da vurguluyor. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifte mağduriyetleri giderecek düzenlemelerin bulunmadığını belirtiyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise teklifin geri çekilmesi ve düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılması çağrısında bulunuyor. Daha sonra, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiliyor.