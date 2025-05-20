100 Suçtan 94 Yıl Hapis Aranan Kadın

SUÇLARLA ARANAN EMİNE GÜNEŞ YAKALANDI

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi toplamda 100 ayrı suçtan dolayı 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Emine Güneş’i Tacin Mahallesi’ndeki saklandığı adreste gözaltına aldı.

BASKIN SONRASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen baskın sonrası yakalanan Emine Güneş, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.