Gündem

100 Suçtan 94 Yıl Hapis Aranan Kadın

100-suctan-94-yil-hapis-aranan-kadin

SUÇLARLA ARANAN EMİNE GÜNEŞ YAKALANDI

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi toplamda 100 ayrı suçtan dolayı 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Emine Güneş’i Tacin Mahallesi’ndeki saklandığı adreste gözaltına aldı.

BASKIN SONRASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen baskın sonrası yakalanan Emine Güneş, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Yeni Bir Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, durumu duyurdu.
Gündem

Kayseri’de Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de meydana gelen silahlı çatışmada, iki grup arasında çıkan olayda bir kişi yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.