100 ve 10 TL Banknotları Yayımlandı

YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu çerçevesinde yeni 100 TL ve 10 TL banknotları 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren piyasalara sunmaya başladı. TCMB tarafından yapılan açıklamada, yeni banknotların boyutları, tasarımları ve genel nitelikleri önceki serilerle aynı kalacağı, yalnızca imza değişiklikleri olacağı ifade ediliyor.

İMZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni 100 TL banknotlarında Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alırken, 10 TL banknotlar ise Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzasını taşımaktadır. Merkez Bankası, yeni banknotların mevcut banknotlarla birlikte dolaşımda olacağını açıklıyor ve dolaşımdaki banknotlar arasında herhangi bir geçerlilik farkı olmadığını vurguluyor.