100 Yıllık Geleneği Devam Ettiriyor

GELENEKSEL HAMAM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR

Bolu’da tarihi bir geçmişe sahip olan Orta Hamam, yaklaşık 100 yıl boyunca geleneksel hamam kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Haftanın yedi günü açık olan bu hamamda tellaklık yapan Dursun Arslan, mesleğin yok olmaması için büyük bir çaba sarf ettiğini belirtiyor. 20 yıldır babasından öğrendiği tellaklık mesleğini sürdüren Arslan, gençlerin bu mesleğe olan ilgisinin azalmış olduğunu ifade ediyor.

GENÇLERİN İLGİSİ DÜŞÜYOR

Dursun Arslan, “Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim” diyor. Günümüz gençliğinin tellaklık mesleğine pek ilgi göstermediğini söyleyen Arslan, “Şimdiki gençlik pek istemiyor bu mesleği, bizden sonra mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim. Günümüz gençleri akşam 17.00-18.00 olduğunda mesailerini bitiriyor, ancak bizim çalışma saatlerimiz çok daha uzun” şeklinde konuşuyor.

AYLIK GELİR VE HİZMETLER

Arslan, aylık kazancını da paylaşarak, “Hizmetimiz yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Keseyi ve masajı yapıyoruz. Giriş ücretimiz 330 lira, kese ve masaj dahil olursa 500 lira oluyor. Ortalama 14-15 saat çalışıyoruz ve günlük kazancımız 800-1000 lira arasında değişiyor. Aylık kazancımız yaklaşık 50 bin lirayı buluyor” ifadelerini kullanıyor. Hamamın sağlık açısından birçok faydası olduğuna değinen Arslan, gözeneklerin açıldığını, ölü derinin atıldığını ve üşütmeye de iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, vücut için oldukça faydalı bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Ayda bir kez hamama gelmek yeterli olacaktır” diyor.