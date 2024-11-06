“11. Hafta Maçlarının VAR Kayıtları”

FENERBAHÇE’NİN KRİTİK GALİBİYETİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzonspor’un kazandığı iki penaltı pozisyonunu VAR’ın uyarısıyla tekrar inceleyerek beyaz noktayı işaret etti. Bu süreçte Oğuzhan Çakır ile VAR hakemi Atilla Karaoğlan arasında geçen diyaloglar, kamuoyuyla paylaşıldı.

TRABZONSPOR’UN PENALTI POZİSYONLARI

Trabzonspor – Fenerbahçe maçının 52. dakikasında ev sahibi takımın köşe vuruşu sonrası Okay Yokuşlu’nun vuruşu dışarı gitti. VAR uyarısıyla hakem Oğuzhan Çakır, potansiyel penaltı incelemesi için kenara gelerek durumu izledi. Djiku’nun Okay’a müdahalesini belirleyen Çakır, sahaya döndü ve Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi. Aynı maçın 60. dakikasında ise Fenerbahçe ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü ile Banza’nın girdiği ikili mücadele sonrası, Çakır yeniden VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Çakır, bir kez daha ev sahibi takım adına penaltı kararı verdi.

DIĞER MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Eyüpspor ile Hatayspor karşılaşmasının 19. dakikasında konuk ekibin bulduğu gol sonrası hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonun başlangıcında Rivas’ın topu kazanırken Umut Meraş’a faul yaptığı gerekçesiyle Kol, sahaya döndü ve golü iptal etti. Bodrum FK – Alanyaspor maçının 62. dakikasında Musah Mohammed’in Makouta’ya yaptığı müdahale sonucunda hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Şansalan, Mohammed’in kural dışı hareketi nedeniyle sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Samsunspor – Antalyaspor karşılaşmasının 23. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu’na potansiyel penaltı kararı için uyarıda bulunuldu. Ceza sahasındaki Djenepo ile Emre Kılınç arasındaki pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, Djenepo’nun “topa vurduktan sonra ayağının kaçınılmaz olduğunu” belirterek sahaya döndü ve kararını değiştirmedi.