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11 İlde Sağanak Uyarısı Verildi!

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METEOROLOJİDEN SARIN UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, 11 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Açıklamada, Adana ve Mersin illerinin kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Hatay’ın kuzey ilçeleri, Sivas’ın güneyi ve Malatya’nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtiliyor. Ayrıca, Artvin’in iç kesimleri, Erzurum’un doğusu ile Ardahan ve Kars’ta da yerel olarak benzer şekilde kuvvetli yağışların oluşabileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sarı uyarı verilen il valiliklerinin bilgilendirildiği vurgulandı. “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.” denildi.

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