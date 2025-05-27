11 Kulüp PFDK’ya Gönderildi

DISİPLİN İHLALLERİ NEDENİYLE GÖNDERİM YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de yer alan 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig’in 37. haftasında gerçekleştirilen maçlarda meydana gelen çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’nin disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi.

KONYASPOR FUTBOLCUSU PFDK’YA SEVK OLDU

Aynı zamanda, Konyasporlu futbolcu Oğulcan Ülgün, kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ayrıca 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’un, Boluspor ile oynadığı play-off ikinci tur rövanş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.