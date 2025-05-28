11 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN ÖNEMLİ ADIM

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’deki 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig’in 37. haftasında oynanan müsabakalarda gerçekleşen çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe disiplin kuruluna yönlendirildi.

KONYASPORLU FUTBOLCU DA DISIPLINE GÖNDERİLDİ

Konyasporlu futbolcu Oğulcan Ülgün, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilme durumu yaşadı. Ayrıca 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’un da Boluspor ile gerçekleştirdiği play-off ikinci tur rövanş maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline yollandığı bildirildi.