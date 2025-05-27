Spor

11 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

11-kulup-pfdk-ya-sevk-edildi

FUTBOLDA DİSİPLİN İHLALLERİ KONUŞULUYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den toplamda 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Yapılan açıklamada, Süper Lig’in 37. haftasında oynanan maçlarda meydana gelen çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’nin disiplin kuruluna yönlendirildiği açıklandı.

OĞULCAN ÜLGÜN KURAL DIŞI HAREKETLERİYLE SEVK EDİLDİ

Ayrıca, Konyaspor futbolcusu Oğulcan Ülgün’ün kural dışı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği de bildirildi. Bunun yanı sıra, 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un Boluspor ile oynadığı play-off ikinci tur rövanş maçında yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle disiplin işlemine tabi tutulduğu kaydedildi.

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