11 Ton Bozuk Ceviz İçi Toplandı!

ŞANLIURFA’DA ZABITA DENETİMİ

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen zabıta ekiplerinin denetiminde, sağlıksız şartlarda saklanan büyük miktarda ithal ceviz keşfedildi. Ekipler, Yörem Baklava’ya ait bir depoya girdiklerinde açtıkları kolilerin içerisindeki duruma şoke oldular. Depo neredeyse tamamen küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış cevizlerle doluydu.

BOZULMUŞ CEVİZLERİN İMHA SÜRECİ

Olayın ciddiyetinin anlaşılmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri çağrıldı. Yapılan denetim sonucunda, bu ürünlerin insan sağlığı için son derece tehlikeli olduğuna karar verildi ve imha süreci başlatıldı. Toplamda yaklaşık 11 ton bozuk ceviz, belediyeye ait kamyonlarla bertaraf edilmek üzere toplandı. Gıda güvenliğini hiçe sayan işletme hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaya başlandı.