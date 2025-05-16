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“11 Yıldır Kayıptı, Ceset Bulundu!”

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KIRIKKALE’DE ŞAŞIRTAN BULUŞ

Kırıkkale’de bir apartman dairesinde, 11 yıl önce kaybolan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen parçalanmış ceset bulundu.

KİRA İÇİN ARAMA YAPILDI

Çalılıöz Mahallesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairenin sahibi C.Ç, kira ücretini alamadığı için kiracısı M.S’yi aradı. M.S’nin kızı, annesinin 3 Mayıs’ta vefat ettiğini bildirdi. Bunun üzerine C.Ç, Kırıkkale’ye giderek dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ceset, Adli Tıp Kurumu’na otopsi için kaldırıldı.

C.Ç, evde yaptığı araştırmada buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlendi ve evde bir satır ele geçirildi.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

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