115 Kilo Kaçak Taş Ve Eşya: 30 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DAKİ OPERASYONDA TUTUKLAMALAR

İstanbul’da kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan değerli taş ve ziynet eşyalarının ticareti üzerine düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda ilerliyor ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMA KARARLARI

Savcılık, 34 şüpheli için tutuklama talep ederken, 9’u için adli kontrol istedi. Sulh ceza hâkimliği, 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi ve 13 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uyguladı. Operasyonda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşlar ile 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, 41 adrese ve 23 iş yerine yapılan baskınlar sonucunda çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal ele geçirildi. Bu gelişmeler, kaçakçılıkla mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.